أحمد الأنصاري: الفيوم في حالة استنفار للتصدي لكورونا (فيديو)

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة في حالة استنفار للتصدي لأزمة كورونا من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتشديد على إقامة الأفراح أو أي مناسبات، وتكثيف الحملات على وسائل المواصلات.





وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية الأولى، مساء الأربعاء، أن هناك 120 ألف مواطن قدموا طالبات للتصالح مع مخالفات البناء بقيمة وصلت لـ400 مليون جنيه، والمبلغ قابل للزيادة، خاصة ان 80% من المتقدمين للتصالح دفعوا 25% فقط من قيمة التصالح كجدية على التصالح.



