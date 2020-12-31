مصرع وإصابة 5 طلاب بكلية طب الأسنان في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
لقي طالبان بكلية طب الأسنان بجامعة النهضة ببني سويف مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي أمام قرية "بني هارون" التابعة لمركز بني سويف، ونقلت سيارات الإسعاف جثتي المتوفين والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير أمام محطة وقود قرية "بني هارون" بدائرة قسم بني سويف، إثر انقلاب سيارة ملاكي، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 3 آخرون.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر تصادم سيارتين، وأسفر عن وفاة كل من: مصطفى رجب شعبان، 19 سنة، مقيم مركز إهناسيا ببني سويف، ولؤي عادل محمد، 18 سنة، مقيم محافظة الدقهلية، طالبين بكلية طب الأسنان بجامعة النهضة، وتم نقلهما جثتين هامدتين، تم إيداعهما بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

كما نتج عن الحادث، إصابة 3 طلاب آخرون كانوا بنفس السيارة، هم: زياد محسن عبدالوهاب، 18 سنة، مقيم مركز إهناسيا ببني سويف، مصابًا بكدمات وسحاجات بالرأس، وعبدالله عبدالناصر عبدالفتاح، 18 سنة، مقيم محافظة الفيوم، مصابًا بكدمات وسحاجات بالرأس، بالإضافة إلى "علي عبدالمنصف فايز" 19 سنة، مقيم البلينا بمحافظة سوهاج، مصابًا بإشتباه نزيف بالبطن وتهتك بعضلات اليد اليمنى.

وصّرح الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، أنه أجريت لهم الإسعافات الأولية بقسم الإستقبال والطوارئ وتلقوا العلاج اللأزم، تحت إشراف الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد مصطفى، والدكتور أحمد حسن، حيث خرج "الأول والثاني" من المستشفى، بينما تم حجز المصاب "الثالث" بالمستشفى لإستكمال العلاج والملاحظة.

وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي صّرحت بدفن جثتي المتوفين، وقامت معدات إدارة المرور برفع آثار الحادث من نهر الطريق، وعادت حركة السير لطبيعتها. 

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