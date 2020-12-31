وزير الخارجية الأسبق يكشف عن المستور في المفاوضات مع الدوحة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قل السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الكويت تعمل على اعادة الدوحة إلى سرب الخليج العربي مرة أخرى، متمنيًا أن تقوم قطر بالتحلل من الارتباطات التي قامت بها في السنوات الاخيرة مثل التواجد العسكري التركي في الدوحة الذي يحد من التحرك القطري، خلال التواجد الامريكي.

وتابع "العربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن قمة الرياض ستكون بداية جيدة لمشوار طويل لإعادة قطر مرة اخرى الى سرب الخليج، خاصة أن الدوحة لديها علاقات متشعبة جدًا، معقبة: " الدوحة تؤيد حماس ولديها علاقات مع إسرائيل، وتتحدث مع حركة طالبان والحكومة الافغانية في نفس الوقت". 

ولفت إلى أن قطر تلعب دور غريب جدًا بعيد عن روح السياسات الخليجية المتفق عليها، مشيرًا إلى أنه يثق في الدبلوماسية السعودية والكويتية التي تملتك قدر كبير من الحكمة.

وأشار إلى أن عدم احتواء قطر أدى لضرر كبير في العمل العربي المشترك، خاصة أن الدوحة كانت بمثابة الثقب الذي استطاع الكثير من أعداء العرب إلى النفاذ إلى الدول العربية من خلاله، وإعادة قطر مرة أخرى إلى النسيج العربي أمر مهم جدًا، خاصة أن تركيا وإيران متربصين بالمنطقة ويريدون استغلال أي ثقب للنفاذ إلى هذه الإقليم.

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