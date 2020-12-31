العامة للرعاية الصحية: العملية التي تقدر بـ600 ألف جنيه تُجرى في التأمين الشامل بـ300 جنيه

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل من المقرر أن تطلق في محافظة الإسماعيلية قريبا، لافتَا إلى أن المنظومة قدمت العام الماضي أكثر من 3 ملايين خدمة طبية.

وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المنظومة سجلت أكثر من 3.5 مليون مواطن بمحافظات المراحل الأول، وأجرت أكثر من 32 ألف عملية جراحية، معقبًا: "المواطن لا يدفع أكثر من 300 جنيه كمقابل لعملية جراحية تصل قيمتها إلى 600 ألف جنيه في المستشفيات الخاصة"، لافتا إلى وجود ما يقرب من 12 مصدرا لتمويل التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن عدد المستشفيات التي تعمل داخل منظومة التأمين الصحي تصل إلى 8 مستشفيات و35 وحدة صحية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تشمل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وأسوان والسويس، وجنوب سيناء.

ولفت إلى أن هناك تعليمات مشددة لوصول خدمة التأمين الصحي الشامل إلى كافة المصريين خلال 10 سنوات بدلا من 15 سنة.

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