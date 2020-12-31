وزيرة التضامن: 2021 يحمل أخبارًا سارة لأصحاب المعاشات (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:25 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
أمنية فوزي
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عام 2021 سيحمل العديد من المبادرات والأخبار السارة للمسنين وأصحاب المعاشات، متابعة: "نتعهد كوزارة بالاستمرار في حلقة العطاء ورد الجميل لفئة المسنين".

وتابعت "القباج"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "لدينا 6.5 مليون مواطن من أصحاب، وزيادة المعاشات هذا العام كانت هي الأكبر ووصلت إلى 14% للمسنين، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للمسنين، مثل وسائل المواصلات المجانية للمسنين فوق 70 عام، و50% خصم من 60 لـ 70 عام، بالإضافة إلى توصيل المعاشات للمسنين فوق الـ80 عام للمنازل بدون مقابل".

واستكملت وزيرة التضامن: "نُعد لاستراتيجية المسنين، وأدخلنا المسنين ضمن منظومة التأمين الصحي، وشكلنا لجنة معنية بقضايا المسنين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر 2021 2020

أخبار تهمك

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ ساعة و 18 دقيقة

"المالية": هؤلاء سيطبق عليهم الضريبة العقارية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ يوم

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

عملية جراحية لنجم برشلونة.. وتحديد مدة الغياب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بشرة سارة من وزيرة التضامن لمستحقي "تكافل وكرامة"

في اليوم العالمي للمسنين: 100 جنيه منحة وزارة التضامن لـ 409 آلاف مواطن من مستفيدي "كرامة" الشهر الجاري

بشرى سارة من وزارة التضامن لمستفيدي "كرامة"

وزير التضامن تعلن فتح باب التطوع للمسنين القادرين على العطاء (فيديو)

وزيرة التضامن: إصدار قانون للمسنين نهاية 2020

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

06:19 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:31 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»