وزيرة التضامن: 2021 يحمل أخبارًا سارة لأصحاب المعاشات (فيديو)

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عام 2021 سيحمل العديد من المبادرات والأخبار السارة للمسنين وأصحاب المعاشات، متابعة: "نتعهد كوزارة بالاستمرار في حلقة العطاء ورد الجميل لفئة المسنين".





وتابعت "القباج"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "لدينا 6.5 مليون مواطن من أصحاب، وزيادة المعاشات هذا العام كانت هي الأكبر ووصلت إلى 14% للمسنين، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للمسنين، مثل وسائل المواصلات المجانية للمسنين فوق 70 عام، و50% خصم من 60 لـ 70 عام، بالإضافة إلى توصيل المعاشات للمسنين فوق الـ80 عام للمنازل بدون مقابل".



