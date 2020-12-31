رتوش أخيرة في ملف تجديد أوباما مع الزمالك













بات نادي الزمالك قريبا من تجديد عقد يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحت الإدارة المالية في القلعة البيضاء، في توفير مقدم العقد الجديد.





وأكدت تقارير صحفية أنه تم الانتهاء من صياغة عقد تجديد أوباما الجديد، وتدوين الشيكات الخاصة بمقدم التعاقد، على أن يتم التوقيع بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.





جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن يتم عقد جلسة مع اللاعب، عقب نهاية مران الفريق أمس الأربعاء، إلا أنه تم تأجيلها بسبب تغيير الأختام الخاصة بأمين الصندوق الجديد.



