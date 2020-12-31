الكشف عن قيمة المستحقات المتأخرة للاعب الزمالك ساسي

















نجحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في إغلاق ملف أزمة فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي اشتعلت خلال الفترة الماضية.





وقام مسئولو الزمالك بتحويل كامل مستحقات ساسي، والتي تبلغ الـ585 ألف يورو، لإحدى البنوك المصرية، حيث سيتم تحويلها لحساب اللاعب بإحدى البنوك الخاصة.





جدير بالذكر أن الدولي التونسي، اشترط الحصول على مستحقاته من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث اقترب عقده من الانتهاء.





وينتهي عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي.



