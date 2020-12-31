البابا تواضروس: نصلي من أجل عودة الحياة الطبيعية
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:33 ص
ماريان ناجى
هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ختام عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم، أبناءه بحلول العام الجديد ٢٠٢١، وأعياد الميلاد والغطاس والختان وعرس قانا الجليل.
وقال البابا: "أهنئكم ببداية العام الجديد ٢٠٢١ ونصلي أن يعطينا الله عامًا هادئًا ومفرحًا وسعيدًا على الكل ويرفع الجائحة الموجودة في العالم كله ويعطي عودة لحياتنا الطبيعية الهادئة".
وتابع بطريرك الإسكندرية: "الله يدبر حياتنا كلنا ويعطينا عامًا هادئًا ويحفظ بلادنا وكنيستنا وأهنئكم بعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس وعيد الختان وعرس قانا الجليل وبنعمة المسيح نتوقف خلال شهر يناير وكل سنة وأنتم طيبين".
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