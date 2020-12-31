البابا تواضروس: نصلي من أجل عودة الحياة الطبيعية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:33 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
ماريان ناجى
هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ختام عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم، أبناءه بحلول العام الجديد ٢٠٢١، وأعياد الميلاد والغطاس والختان وعرس قانا الجليل.

وقال البابا: "أهنئكم ببداية العام الجديد ٢٠٢١ ونصلي أن يعطينا الله عامًا هادئًا ومفرحًا وسعيدًا على الكل ويرفع الجائحة الموجودة في العالم كله ويعطي عودة لحياتنا الطبيعية الهادئة".

وتابع بطريرك الإسكندرية: "الله يدبر حياتنا كلنا ويعطينا عامًا هادئًا ويحفظ بلادنا وكنيستنا وأهنئكم بعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس وعيد الختان وعرس قانا الجليل وبنعمة المسيح نتوقف خلال شهر يناير وكل سنة وأنتم طيبين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكنيست الفجر العام الجديد البابا تواضروس

أخبار تهمك

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ يوم

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتجه لتجميد نجم الفريق

منذ ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"المالية": هؤلاء سيطبق عليهم الضريبة العقارية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر درجات الصوم المقررة بالكنيسة.. وأسباب أكل الأسماك في البعض منها

غدا.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس

البابا تواضروس في عظة عيد الغطاس: ندعو بحفظ البلاد وننعم بالسلام

كلمة البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس المجيد

توقف عظة البابا تواضروس الأسبوعية

كل ما تريد معرفته عن عيد الغطاس الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

06:19 م

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

08:00 ص

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»