البابا تواضروس: نصلي من أجل عودة الحياة الطبيعية

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ختام عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم، أبناءه بحلول العام الجديد ٢٠٢١، وأعياد الميلاد والغطاس والختان وعرس قانا الجليل.





وقال البابا: "أهنئكم ببداية العام الجديد ٢٠٢١ ونصلي أن يعطينا الله عامًا هادئًا ومفرحًا وسعيدًا على الكل ويرفع الجائحة الموجودة في العالم كله ويعطي عودة لحياتنا الطبيعية الهادئة".



