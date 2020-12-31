ضباب على هذه الطرق صباحًا.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.
ضباب على هذه الطرق صباحًا.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس
ضباب على هذه الطرق صباحًا.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توقعات الارصاد بوابة الفجر الفجر الطقس الارصاد الأرصاد الجوية المصرية

أخبار تهمك

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

"المالية": هؤلاء سيطبق عليهم الضريبة العقارية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ ساعة و 17 دقيقة

عملية جراحية لنجم برشلونة.. وتحديد مدة الغياب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

شبورة كثيفة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن طقس الغد

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

أمطار وشبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

06:19 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:31 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»