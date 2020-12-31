الحكومة: نستهدف نقل أكثر من 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:49 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنهم يستهدفون نقل أكثر من 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف "محمود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم عمل تقييم قدرات للموظفين المنقلين للعاصمة الإدارية في اللغة والحاسب الآلي، وأنه يتم حاليًا أرشفة جميع الأوراق والمستندات الحكومية إلكترونيًا.
وأشار مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلى أنه سيتم الانتهاء من تدريب جميع الموظفين إلى العمل من العاصمة الإدارية الجددة خلال 6 أشهر، وأنه سيتم التعامل مع فروع الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق الربط الإلكتروني.
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