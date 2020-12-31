الحكومة: نستهدف نقل أكثر من 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنهم يستهدفون نقل أكثر من 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





وأضاف "محمود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم عمل تقييم قدرات للموظفين المنقلين للعاصمة الإدارية في اللغة والحاسب الآلي، وأنه يتم حاليًا أرشفة جميع الأوراق والمستندات الحكومية إلكترونيًا.



