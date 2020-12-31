ليفربول يتعثر للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي

خيم التعادل السلبي على مواجهة نيوكاسل يونايتد وضيفه ليفربول، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.





ولم ينجح مهاجمو الفريقين في استغلال الفرص السانحة طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل.







