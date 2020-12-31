ليفربول يتعثر للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
وكالات
خيم التعادل السلبي على مواجهة نيوكاسل يونايتد وضيفه ليفربول، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم ينجح مهاجمو الفريقين في استغلال الفرص السانحة طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل.


ورفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة مؤجلة. ويحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة بعد خوضه 15 مباراة، كما أن لديه مباراة مؤجلة.

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

"المالية": هؤلاء سيطبق عليهم الضريبة العقارية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني أمام دجلة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عملية جراحية لنجم برشلونة.. وتحديد مدة الغياب

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:05 م

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

06:19 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:31 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

10:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»