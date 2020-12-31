تعليق قوي من إبراهيم عيسى على فتاوى إباحة اللقاح من عدمه

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
علق الإعلامي، إبراهيم عيسى، على من يرددون شائعات بشأن وجود مستخلصات من الخنزير في لقاح فيروس كورونا.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "العالم كله يصنع اللقاح وأنت في مصر قاعد بتتكلم عن فتوى إباحة اللقاح من عدمه".

وأضاف "مين اللي ورا اشاعة وجود مستخلصات من الخزير باللقاح، من الذي ذاع هذه المعلومات والشائعات ومن المشغول بها، هل إحنا في مجتمع وصل إلى هذه الدرجة من الهشاشة والبلاهة والتوقف عند قشور الدين".

وتابع "هل نحن في مجتمع به خصومة مع العلم، هل المسلمين على استعداد بالتضحية بملايين المسلمين لمجرد التفكير في طرح هذه المعلومة الغير صحيحة على الإطلاق".

واستطرد قائلًا "ما هذا الغم اللي إحنا فيه والذي لن نستطيع به التقدم خطوتين للأمام، هل وصل العقل العربي المسلم إلى هذه الدرجة من السذاجة بطرح تساؤلات لا تصح بكل المقاييس والاستفسار عن معلومات غير دقيقة".

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