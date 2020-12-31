شاهد.. أوكا عن خناقاته مع مي كساب: "بتغير عليا.. ومنعتها من الضيق والقصير"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:28 ص
أوكا ومي كساب
أوكا ومي كساب
أمنية فوزي
تحدث محمد صلاح مطرب المهرجانات المعروف بـ"أوكا"، عن علاقته بزوجته مى كساب، قائلًا:" مسحولة في تربية العيال".

وقال "أوكا"، خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إنه تزوجها "بدري بدري" وهذا فضل كبير من ربنا، مضيفًا: "أي واحدة بتغير على زوجها، وهذا حال مي.. أنا بحب بتوع الأزياء، وأحيانا بعملهم إعجاب ودا بيزعلها، وأحيانا بنومها عشان أكبر دماغي".

وذكر أنه كثيرًا ما يحدث بينهما خناق بسبب الملابس، مضيفًا: "مفيش لبس قصير ولا كات ولا ضيق.. ومخي فيه حتة 80 ".

وأشار إلى أنه لم يواجه أي رفض إطلاقًا في زواجه من مي كساب، فأهله كانوا مرحبين بها كثيرًا وبوجودها، مضيفًا: "فيه نظرة وثقة".

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