"ماتت قدام عيني بالكهرباء".. "أوكا" يحكى تفاصيل صادمة عن وفاة والدته

كشف محمد صلاح، مطرب المهرجانات المعروف بـ"أوكا"، أن والدته توفيت وهو في الثالثة من عمره، ومن بعدها استكمل حياته مع "جدته".

وقال "أوكا"، خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار": "حاجة توجع أوي لما والدتك تموت وأنت صغير.. بس اللي يوجع أكتر بكتير لما أمك تموت قدام عينك وهى بتتكهرب وأنت لسه طفل".



