طبيبة بالقصر العيني تكشف عن أعراض جديدة بالموجة الثانية لـكورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكدت مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، أن هناك وجود أعراض جديدة عن فيروس كورونا تتعلق بظهور بعض التغيرات النفسية والشعور بالأرق الشديد والاكتئاب.

وقالت "مايسة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن هناك أعراض جديدة بدأت في الظهور في الموجة الثانية لم تكن ملاحظة في الموجة الأولى.

وأضافت إلى أن أعراض فيروس كورونا قد تؤثر على الجهاز العصبي والعضلي والهضمي، موضحة أن أصعب أعراض الفيروس حاليًا هو الشعور بالذبحة المعوية نتيجة للجلطات الدقيقة مع الشعور بفقدان الشهية والإسهال.

وأوضحت أن من بين الأعراض ظهور طفح جلدي مع ارتفاع في درجات الحرارة، فضلًا عن تأثر في بعض الأعصاب وتنميل وتأثير في العصب السابع وبعض المشاكل في الوجه.

وأكدت أن الصعوبة في أعراض الفيروس ما بعد الشفاء لأن الشخص يظل تظهر عليه بعض الأعراض المتمثلة في الشعور في الوهن في الجهاز العضلي وعدم القدرة على أداء نفس النشاطات التي كان يؤديها الشخص قبل الإصابة.

ولفتت أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، إلى ضرورة التأهيل العضلي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا حتى يستعيدوا مرة أخرى نشاطهم البدني.

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