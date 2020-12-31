هاني رسلان: تصريحات متحدث الخارجية الإثيوبية عن مصر تجاوزت الحدود

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النظام الإثيوبي مستبد ويقوم بإبادة جماعية لشعبه.





وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن النظام الإثيوبي لديه أزمات داخلي يحاول الهروب منها بتصديرأزمة سد النهضة.



