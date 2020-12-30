فياريال يعلن تعاقده مع نجم واتفورد

أعلن نادي فياريال الإسباني، تعاقده مع الفرنسي إيتيان كابو حتى يونيو 2023، لتعويض غياب بيثنتي إيبورا لفترة طويلة بسبب الإصابة.







وأبرم النادي الإسباني اتفاقاً مع واتفورد الإنجليزي بشأن انتقال اللاعب، في صفقة تقدر بمليوني يورو، وفقا لمصادر مطلعة على الصفقة.







ويبلغ كابو 32 عاما وسبق له ارتداء قمصان تولوز وتوتنهام وواتفورد، وخاض معها 400 مباراة رسمية وأكثر.







ولحق اللاعب بزملائه الجدد في فياريال، لكنه سينتظر حتى فتح باب الانتقالات الشتوية في الرابع من يناير(كانون الثاني) المقبل، كي يتمكن من خوض أول مباراة له مع الفريق الإسباني.