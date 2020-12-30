الجونة في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
اختتمت منذ قليل، منافسات اليوم الأربعاء من مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وشهد اليوم، إقامة 3 لقاءات، الأول انتهى بفوز الجونة أمام مصر المقاصة بهدف دون رد ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت.

فيما حصد المقاولون العرب أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري بعد الفوز أمام البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وفي الأخير هزم المصري نظيره غزل المحلة بهدف دون رد.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الجونة برصيد 11 نقطة
2- الأهلي برصيد 9 نقاط
3- المصري برصيد 9 نقاط
4- الزمالك برصيد 7 نقاط
5- سيراميكا كليوباترا برصيد 6 نقاط
6- الإسماعيلي برصيد 6 نقاط
7- اسوان برصيد 6 نقاط
8- البنك الأهلي برصيد 5 نقاط
9- سموحة برصيد 5 نقاط
10- غزل المحلة برصيد 5 نقاط
11- وادي دجلة برصيد 4 نقاط
12- بيراميدز برصيد 4 نقاط
13- إنبي برصيد 4 نقاط
14- مصر المقاصة برصيد 4 نقاط
15- الاتحاد السكندري برصيد 4 نقاط
16- الإنتاج الحربي برصيد 4 نقاط
17- المقاولون العرب برصيد 3 نقاط
18- طلائع الجيش برصيد نقطة واحدة

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