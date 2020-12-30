تفاصيل عقد شيكابالا مع الزمالك

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
وقع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقدا جديدا، يربطه بالقلعة البيضاء، لمدة موسمين قادمين.

وضرب شيكابالا قائد الزمالك مثلا في الوفاء والانتماء للنادي الأبيض، بالتوقيع على العقد الجديد دون أي اشتراطات، تاركا لإدارة النادي تقديره ماديا.

ويأتي توقيع شيكابالا على العقد الجديد، في ظل علاقته الطيبة بالجميع، كونه قائدا للفريق، ويحظى بحب وتقدير كافة زملائه، وإدارة النادي.

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