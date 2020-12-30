خبيرة أبراج للدلو: "ظروفك هتتحسن في 2021 وهتشتري عقارات كتير" (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
زفت جنا عطايا، خبيرة أبراج، بشرى سارة لأصحاب برج الدول في العام الجديد، قائلة:"إن ظروف أصحاب برج الدلو ستتحسن في 2021".

وأضافت "عطايا" خلال استضافتها مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن برج الدلو ظروفه ستتحسن في 2021 و«هتشتري عقارات كتير».

وتابعت أن برج الدلو من الأبراج سعيدة الحظ خلال 2021.

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