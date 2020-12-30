خبيرة أبراج: "الأسد هتطلبه السيدات للزواج في العام الجديد" (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
توقعت جنا عطايا، خبيرة أبراج، أن عدد كبير من أصحاب الأبراج سيتزوجون خلال العام المقبل 2021.

وزفت جنا عطايا خلال استضافتها مع الإعلامية أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، بشرى لأصحاب برج القوس من أن الدورة السلبية التي عاشوها خلال العام الماضي انتهت و«سيحصلون على أموال كثيرة جدا».

وأضافت أن أصحاب برج الحمل «هيستحموا بماء الورد» تعويضا عما عانوه خلال 2020، وسيحدث لهم أمور إيجابية.

وحذرت أصحاب برج الثور من شخصيات تمثل عليهم وتتملقهم، متابعة أنه رغم ذلك سيكون من الأبراج السعيدة: «الستات هتتجوز»، مضيفة أن برج الجوزاء والقوس سيشهدان خلال 2021 رجوع حقوقهم إليهم.

ولفتت إلى أن أصحاب برج السرطان ستعاد إليهم أموالهم لكنها ستكون على غير رضا أصحابها، محذرة أصحاب برج السرطان من الأقارب، بينما برج الأسد «ستطلبه السيدات للزواج» بسبب حسن سمعته ورقيه.

وأشارت إلى أن أصحاب برج العذراء سيتزوجون لكنهم سيتعرضون لمرض، فيما ستزداد فرص برج الجدي المادية خلال 2021.

وتابعت أن حظوظ برج الدلو ستتحسن، ومن الممكن أن يدخل في مجال العقارات، مضيفة أن الميزان لديه سمعة طيبة وذكاء و«هيتجوز»، لافتة إلى برج الحوت من الأبراج الهينة.

ونصحت أصحاب برج الحوت بعدم الرجوع إلى الوراء.

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