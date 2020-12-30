يوسف الحسيني عن قضية "ريجيني": روما طلبت من القاهرة أمر ينتهك خصوصية المصريين

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قال الإعلامي يوسف الحسيني ان الجانب الإيطالي رفض التعاون مع مصر في التحقيق في قضية الطالب جلوي روجيني، وادعت بان مصر لم تتعاون معها في التحقيق على خلاف الحقيقية.



ولفت "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن روما طالبت الاستماع لمكالمات لما يقرب من مليون مواطن لمدة شهر في المنطقة التي شهدت حادثة "ريجيني"، معقبًا: "انت عايزيني انتهك حرمة حياة المواطنين وخصوصيتهم، واديها لناس في دولة تانية، دا لو حد عمل كده لازم يتحاكم"



وتابعه ان الجانب الإيطالي أدعى بأن هناك شخص تشادي يدرس في بريطانيا، سمع أقوال ضابطين مصريين يتحدثن عن واقعة مقتل جوليو ريجيني، وعندما طالبت النيابة المصرية التحقيق مع هذا الشاهد أو الاطلاع على أقواله رفضت إيطاليا.

