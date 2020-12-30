أول تعليق من يسرا اللوزي بعد تنمر أحد متابعيها على ابنتها ووصفها "بأم الطرشة"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة يسرا اللوزي على توجيه الشكر لجمهورها وأصدقائها ومتابعيها بعد دعمهم وتضامنهم معها ولا سيما بعد تعرض ابنتها الصماء للتنمر ووصفها "بأم الطرشة".

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام : شكراً لكل رسائل الدعم والحب والاهتمام بقضية الإعاقة والتنمر ، اعتذر من عدم تمكني من الرد على كل المكالمات والرسائل والمدخلات التليفزيونية ارجو قبول اعتذاري.

والجدير ذكره أن يسرا اللوزي نشرت مجموعة صورا لها أمس من كواليس حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي وعلقت قائلة: "سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" والدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز ولكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة".

وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين الذي كتب: "ماشي يا أم الطرشة"، لترد عليه:" شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

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