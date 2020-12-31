أسعار الذهب اليوم الخميس 31-12-2020.. ارتفاع بسعر المعدن الأصفر في أخر تعاملات السنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
مازالت التقلبات مستمرة فى أسعار الذهب، ليرتفع سعر جرام الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس بنحو 5 جنيهات، بضغط من تغير الأسعار السريع بالبورصة الدولية للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب فى مصر:


سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 825 جنيهًا .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 707.25 جنيهات.

 وسعر الجرام عيار 24 نحو 942.75 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيهًا.


أسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، وبعد بيانات اقتصادية.



وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في عامين ونصف، وسط ارتفاع شهية المخاطرة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة لأعلى مستوى على الإطلاق، في حين تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بنحو 2.6 بالمائة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.6 بالمائة، ليسجل مستوى 1893.40 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة إلى 1890.4 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 89.67.

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