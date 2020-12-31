أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس بعد الزيادة الأخيرة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
استهلت أسعار الدولار أمام الجنيه تعاملات اليوم الخميس، على استقرار بعد أن زادت أمس بقيمة 3 قروش، حيث صعد إلى مستويات 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بنوك عودة والبنك المصري الخليجي  وبنك مصر إيران،  والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد،  والبنك التجاري الدولي،  وكريدي أجريكول.



وسجل زيادة في بنك الاسكندرية إلى مستويات 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع،  بينما ظل مستقرا في البنك العربي الافريقي  والأهلي اليوناني عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

"المالية": هؤلاء سيطبق عليهم الضريبة العقارية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

منذ 38 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني أمام دجلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:28 م

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:31 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

06:19 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»