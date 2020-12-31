أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس بعد الزيادة الأخيرة

استهلت أسعار الدولار أمام الجنيه تعاملات اليوم الخميس، على استقرار بعد أن زادت أمس بقيمة 3 قروش ، حيث صعد إلى مستويات 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بنوك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران، والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول.













وسجل زيادة في بنك الاسكندرية إلى مستويات 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، بينما ظل مستقرا في البنك العربي الافريقي والأهلي اليوناني عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.



