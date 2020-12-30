خبيرة أبراج تحذر أصحاب اسمي تهاني ووسام: "كوارث عاطفية خلال 2021"(فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت جنى عطايا، خبيرة الأبراج، إن اسم «تهاني» سيعاني عاطفيا في العام الجديد2021.

ووجهت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد نصيحة إلى أصحاب برج العقرب قائلة «بلاش تبصوا لورا، الجاي أحسن»، مردفة «5 رقم العوض لأصحابه خلال 2021».

وأوضحت أن اسم وسام سيعاني كوارث عاطفية خلال الفترة المقبلة، معلقة «أصحاب اسم وسام يحسنوا الاختيار الفترة الجاية»، مشيرة إلى أن اسم «زيادة» دائما يتمتع بكرم ربنا.

أخبار تهمك

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عملية جراحية لنجم برشلونة.. وتحديد مدة الغياب

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني أمام دجلة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

"المالية": هؤلاء سيطبق عليهم الضريبة العقارية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:05 م

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

06:19 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:31 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

10:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»