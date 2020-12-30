خبيرة أبراج تحذر أصحاب اسمي تهاني ووسام: "كوارث عاطفية خلال 2021"(فيديو)

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قالت جنى عطايا، خبيرة الأبراج، إن اسم «تهاني» سيعاني عاطفيا في العام الجديد2021.



ووجهت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد نصيحة إلى أصحاب برج العقرب قائلة «بلاش تبصوا لورا، الجاي أحسن»، مردفة «5 رقم العوض لأصحابه خلال 2021».



وأوضحت أن اسم وسام سيعاني كوارث عاطفية خلال الفترة المقبلة، معلقة «أصحاب اسم وسام يحسنوا الاختيار الفترة الجاية»، مشيرة إلى أن اسم «زيادة» دائما يتمتع بكرم ربنا.

