خالد سامي: كنا نحتاج إلى الفوز في مباراتنا أمام سبورتنج لتصحيح الوضع (فيديو)

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أكد خالد سامي مدافع حرس الحدود أن فوز فريقه الذي تحقق على حساب سبورتنج السكندري ضمن منافسات الجولة السادسة بالقسم الثاني، خطو لتصحيح الأوضاع والإستمرار في المنافسة على التأهل للدوري الممتاز.



وعن مباراة فريقه ضد أبو قير للأسمدة التي لم يستطيع المشاركة فيها بسبب الإيقاف أشار أنه تواجد في ملعب المباراة لمساندة زملائه وقال" قدمنا مباراة جيدة وتمكنا من الوصول إلى المرمى في العديد من الفرص لكن لم نتمكن من تسجيل هدف ولكن أبو قير نجح في أحراز هدف ولكن كنا استحوذنا على أحداث المباراة وأهدرنا العديد من الفرص".



وأكمل حديثه عن مباراة سبورتنج وقال" قدم الفريق مباراة جيدة أمام فريق محترم وكنا نعمل له حساب قبل اللقاء كما أننا في حاجة إلى هذا الفوز لتحسين الترتيب وأيضًا نتائج باقي الفرق ساعدتنا في التقدم في ترتيب جدول الدوري".



وأما عن عدم تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها الحدود في المباراة قال أن المدير الفني يضع قائمة بترتيب اللاعبين الذين سيقومون بتسديد ركلات الجزاء والأولوية للترتيب.



وتحدث عن صعوبة الدوري الممتاز ب وقال" الوضع مختلف في الدوري الممتاز ب عن الدوري الممتاز فهناك فريق واحد فقط هو الذي سيصعد إلى الدوري الممتاز ونجحنا في فترة قصيرة تكوين فريق جيد نحتاج فقط إلى توفيق من عند الله".



وأختتم حديثه عن الجهاز الفني والفريق وقال "يوجد لدينا جهاز فني محترم مكون من محمد حليم ومحمد مكي وتمكن حرس الحدود من التعاقد مع صفقات محترمة وعلى قدر فني كبير كان ينقصنا فقط القليل من الأنسجام وفي الفترة الأخيرة بدء الفريق في تحقيق الأنسجام مع مرور المباريات".



