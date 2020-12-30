بعد ضجة كبيرة على السوشيال ميديا .. تعرف على القصة الكاملة لـ " صينية بسيون " (صور)

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شهدت محافظة الغربية منذ مساء أمس الثلاثاء حالة من الجدل الشديد، بعد نشر صفحة بسيون التابعة لمجلس المدينة بيان اعلامى جاء فية، أنة بناء على تعليمات منى صالح رئيس مجلس ومدينة بسيون، فقد قام قسم المشتل بعمل تجميل وتشجير صينيه بميدان المحطه بشارع ٢٣ يوليو.



وأنطلق منذ نشر هذا البيان سيل من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأن الصينية التى تم نشر صورها صغيرة جدا فى الحجم، وأعتبرها البعض أنها فى مساحة طبق كبير للاكل.



وحرص عدد من الشباب اليوم، على التقاط الصور الهاتفية " سلفى " بجوار صينية بسيون باعتبرها مزار سياحى للمدينة، وأعتبر أهالى المدينة أن نشر بيان اعلامى عن تطوير صينية ميدان المحطة يدعو للسخرية لصغر حجمها، وأنها غير مناسبة لتكون فى وسط ميدان كبير بالمدينة.