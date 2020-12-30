أوكا: "مقدرتش أكمل تعليمي علشان الغناء"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
في آخر حلقات برنامجها بالعام الحالي 2020 "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار، استضافت الإعلامية ريهام سعيد، مطرب المهرجانات الشعبي محمد صلاح، الشهير بـ"أوكا".


وكشف أوكا أسرار وحكايات في حياته الخاصة، من ناحية الزواج والتعليم، وقال إنه دخل سياحة وفنادق نظام 3 سنوات، ولم يكمل دراسته، مضيفًا:"مقدرتش عشان كنت عاوز أغني".



وأشار إلى أنه لم يفكر في الانتساب لأى جامعة، وراضي عن حياته، ويمتلك تصريح النقابة للغناء.




وتحدث أوكا خلال حواره عن حكاية الشعر الأبيض، قائًلا إنه صاحب فكرة الشعر الأبيض، مضيفًا: "مي كساب بتتدخل في لبسى، بس أحيانا بقولها لا، سيبينى بدماغي.. ذوقها كلاسيك".

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