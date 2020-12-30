عاصي الحلاني يرثي وفاة المخرج حاتم علي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرص المطرب عاصي الحلاني على نعى المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام بسبب أزمة قلبية حادة.

ونشر عاصي صورة للراحل عبر حسابه بموقع إنستجرام وكتب : البقاء لله خسارة كبيرة رحيل فنان ومخرج كبير وخلوق وإنساني لأبعد الحدود ، رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته.

والجدير ذكره أن حاتم علي توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضًا "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007، و"عمر" عام 2012.

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