أسعار النفط ترتفع بالختام مع تراجع المخزون الأمريكي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط بنحو 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

فيما استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

في حين كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط للأسبوع السادس على التوالي.

وتلقى الخام الدعم من تراجع الدولار الأمريكي، وبدء برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم العام المقبل، مما يسمح للبلدان بتخفيف القيود المفروضة على الحركة وأنشطة الأعمال.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير  بنحو 0.8 بالمائة إلى 48.40 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير  بنسبة 0.5 بالمائة إلى 51.34 دولار للبرميل.

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