أبو شقة: قضية مقتل ريجيني ليست نمطية.. والنيابة العامة تعاملت باحترافية ونزاهة

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أشاد محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، بالبيان الذي أصدرته النيابة العامة بشأن مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، مشيرًا إلى أن البيان كان شافيًا ووافيًا لكل التفاصيل.



وقال "أبو شقة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن النيابة العامة تعاملت باحترافية وبمنتهى النزاهة والتجرد مع هذه القضية.



وأضاف أن النيابة العامة انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية في واقعة مقتل واحتجاز الطالب الايطالي ريجيني، موضحًا أن النيابة العامة استخدمت كافة الوسائل التقنية والفنية المتاحة في قضية مقتل الطالب.



وأكد أن النيابة بذلت كل الجهد المطلوب في تحقيقات مقتل الطالب، موضحًا أن هذه القضية ليست نمطية، كما أنه يستحيل وفقا لكافة القوانين بالعالم أن توجه اتهامات لأشخاص على أساس شبهة اتهام.



