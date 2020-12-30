تفاصيل تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
كثفت الحكومة، جهودها لتدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

تدريب الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية:
يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تدريب عدد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث انتهى من تدريب 18 ألفا و694 موظفا.

برامج التدريب:
ويقول الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن تدريب الموظفين، كان على حزمة برامج أساسيات، تنفذ بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تدريب 13 ألفا و428 موظفا، وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، حيث انتهى الجهاز من تدريب 5 آلاف و224 موظفا.

وبدأ التدريب على حزم البرامج التخصصية، حيث ينفذ حاليا تدريب الإدارة المالية للموظفين العاملين في الشئون المالية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وتم تدريب 42 موظفا.

وتجرى الاستعدادات على قدم وساق لانتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، لتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإلكتروني للمستندات.

واستعدت الدولة، بالتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة، إلى جانب تطوير العامل البشري.

وضمن الاستعدادات المرجوة، تعمل الدولة على مراجعة هيكلة كل وزارة، بالاعتماد على خبراء من جهاز التنظيم والإدارة، وتوجيههم إلى كيفية تغير العمل الحكومي.

ولم تغفل الحكومة، عن منح موظفي الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية، حوافز تتضمن بدل انتقال للموظف يستخدمه لتغطية نفقات المواصلات اليومية، سواء كان سينتقل عن طريق استخدام سيارته الخاصة، أو عن طريق وسائل المواصلات العامة.

كما توفر وحدات سكنية إسكان متوسط في مدينة بدر، للموظفين الذين يرغبون في الانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات في السداد تمتد على مدار 10 سنوات.

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