خبيرة تكشف عن توقعات أبراج الثور والسرطان والجوزاء 2021 (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
توقعت جنا عطايا، خبيرة أبراج، حظوظ أبراج الثور والسرطان والجوزاء خلال عام 2021.

وقالت جنا عطايا خلال استضافتها مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن أصحاب برج الثور من السيدات «هيتجوز»، محذرة من أشخاص تمثل عليهم وتتملقهم.

وأضافت لأصحاب برج السرطان، «فلوسك هترجعلك واحترس من الأقارب»، مشيرة إلى أن أصحاب برج الجوزاء ستعود إليهم حقوقهم في 2021.

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