بهدف سواريز.. أتلتيكو مدريد يهزم خيتافي ويواصل صدارة الليجا

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على ضيفه خيتافي يوم الأربعاء في المرحلة السادسة عشر من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.





وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت الأربعاء عن فوز غرناطة على ضيفه فالنسيا 2 - 1، وسلتا فيغو على ضيفه هويسكا بالنتيجة ذاتها.





وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، إلى 35 نقطة من 14 مباراة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد، الذي خاض 15 لقاء قبل مباراته مع مضيفه إليتشي في وقت لاحق بنفس المرحلة.





في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.





تقمص النجم الأوروغواياني المحنك لويس سواريز دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 20، محرزا هدفه الثامن في المسابقة هذا الموسم، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلال الموسم الحالي مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الريال، بفارق هدف خلف إياغو أسباس لاعب سلتا فيغو (المتصدر).



