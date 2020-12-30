بسبب كورونا.. مباريات ليفربول على ملعبه بدون جماهير

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
أعلن كل من ناديي ليفربول وإيفرتون إنهما سيستضيفان مبارياتهما في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بدون جماهير عقب تراجع مدينة ليفربول للمستوى الثالث من القيود البريطانية المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيخوض ليفربول متصدر الدوري الممتاز مبارياته الثلاث المقبلة خارج أرضه، بما في ذلك مواجهة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنكليزي، لكن النادي قال إن مباراته المقبلة في أنفيلد أمام مانشستر يونايتد منافسه على اللقب في 17 يناير كانون الثاني المقبل ستقام بدون جماهير.  

ولن يسمح جاره إيفرتون بحضور جماهير بعد غد الجمعة عندما يستضيف وست هام يونايتد، بينما ستقام مباراته في الدور الثالث لكأس الاتحاد أمام روثرهام يونايتد في التاسع من الشهر المقبل بدون جماهير أيضاً.  

وكان فريقا مرسيسايد بين عدد قليل من أندية الدوري الممتاز التي سُمح لها باستضافة 2000 متفرج في وقت سابق هذا الشهر بعد تصنيفهما في البداية ضمن المستوى الثاني من القيود بعد رفع الإغلاق في البلاد لمدة شهر.  

لكن الحكومة البريطانية قالت اليوم إن منطقة مدينة ليفربول ستنتقل للمستوى الثالث من القيود في تمام الساعة 0001 بتوقيت غريتش غداً الخميس بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس في جميع أنحاء البلاد.  

ووفقاً للمستوى الثالث من القيود تقام كافة الفعاليات الرياضية بدون جماهير حتى إشعار آخر.  

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