مفوضية اللاجئين تجلي 130 لاجئاً من ليبيا إلى راوندا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها أكملت بنجاح إجلاء 130 شخصاً من طالبي اللجوء في ليبيا، ونقلتهم بأمان إلى رواندا في رابع رحلة إجلاء جوية خلال عام 2020م.

 

وأوضحت المفوضية في بيان صحفي اليوم، أن المجموعة ضمت رجالاً ونساءً وأطفالاً من إريتريا والسودان وإثيوبيا والصومال، مشددةً على ضرورة بذل مزيد من الجهود من المجتمع الدولي لتقديم دعم أكبر لهذه الفئات.

 

وحثت المفوضية الدول المستقبلة على توفير مزيد من فرص إعادة التوطين لمساعدة المفوضية على نقل طالبي اللجوء المستضعفين من الوضع الصعب في ليبيا.

 

يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نقلت خلال العام الحالي 811 لاجئاً وطالب لجوء من ليبيا، ويُسجل لديها حوالي 45 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا.

أخبار تهمك

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ يوم

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

منذ 17 دقيقة

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني أمام دجلة

منذ ساعة الا ربع

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"المالية": هؤلاء سيطبق عليهم الضريبة العقارية (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

06:19 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»