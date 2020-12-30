نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أثار يوسف أوباما صانع ألعاب نادى الزمالك، اليوم الأربعاء، الجدل برسالة غامضة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

 

وكتب أوباما عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "الموعد رقم 10، سجل يا تاريخ"، فيما اعتمد على تعبير غاضب فى رسالته الغامضة.

 

ويبدو أن رسالة أوباما هى إشارة إلى عدم التزام إدارة الزمالك بالموعد الجديد الذى وعد بأن يتلقى فيه مستحقاته المتأخرة ومقدم تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

منذ ثلث ساعة

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ يوم

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني أمام دجلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

"المالية": هؤلاء سيطبق عليهم الضريبة العقارية (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

06:19 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»