توقيع أول عقد لتخصيص أراضي للسفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر

 وقعت شركة العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أول عقد بيع للأراضي المخصصة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة.

وأوضحت شركة العاصمة الإدارية، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أنه وقع العقد أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، مع محمد منير الاسلام،سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية بالقاهرة.

وبموجب العقد، تم بيع قطعة أرض في العاصمة الإدراية لصالح جمهورية بنجلاديش على مساحة أربعه أفدنة ونصف الفدان بقيمة إجمالية تجاوزت عشرة ملايين دولار.

وذكرت شركة العاصمة الإدارية، أنه سيتم  بناء مقرات إدارية وسكنية للسفارة بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشار إلى أنه ورد ما يزيد عن  60 طلب رسمي للحصول علي قطع أراض، تمهيداً لانتقال كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية من مقراتها الحالية إلى مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

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