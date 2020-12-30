إلهام شاهين تنعى المخرج السوري حاتم علي

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أعربت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها لرحيل المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام بسبب أزمة قلبية حادة.



ونشرت إلهام صورة للراحل عبر حسابها موقع إنستجرام وودعته بكلمات مؤثرة وكتبت : فقد الفن العربي مخرج سوري عظيم الأستاذ حاتم علي .. قدم لنا أجمل وأهم الأعمال .. قلوبنا مع عائلته الله يصبرهم ويرحمه ويجعل مثواه الجنه يارب.



والجدير ذكره أن حاتم علي توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضًا "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007، و"عمر" عام 2012.