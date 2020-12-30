أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، وبعد بيانات اقتصادية.


وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في عامين ونصف، وسط ارتفاع شهية المخاطرة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة لأعلى مستوى على الإطلاق، في حين تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بنحو 2.6 بالمائة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.6 بالمائة، ليسجل مستوى 1893.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة إلى 1890.4 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 89.67.

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