"المصريين" يدين تفجيرات عدن: عمل إرهابي يستهدف عرقلة تحقيق السلام باليمن

Advertisements

أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن والذي تزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى اليمن، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الاشخاص.



واستنكر "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، هذا الهجوم الإرهابي الجبان والخسيس، معربًا عن رفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الجهود المستهدفة وقف التدهور وإنهاء النزاع وتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.



وأكد رئيس حزب "المصريين"، أن هذا التفجير الخسيس عمل إرهابي جبان يستهدف تخريب الاتفاق السياسي، الذي جرى التوصل إليه مؤخرًا برعاية الرياض، والذي تم بمقتضاه تشكيل الحكومة الجديدة ورأب الصدع مع المجلس السياسي الانتقالي بالجنوب، موضحًا أن من نفذ هذا العمل الإرهابي لا يُريد الخير لليمن وأهله ويسعى إلى تثبيت حال الفوضى وإرباك المشهد وإطالة معاناة اليمنيين.



وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.



وتعرض مطار عدن الدولي، اليوم الأربعاء، لعدة تفجيرات بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى المطار.