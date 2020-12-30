موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني أمام دجلة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي أحمد رمضان "بيكهام" ورامي ربيعة للدفع بأحدهما في مركز الظهير الأيمن في تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة وادي دجلة المقبلة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد هاني في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة بسبب إصابت بنزلة برد لم يشارك على إثرها في مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الأربعاء.

وقام موسيماني بإشراك أحمد بيكهام في مركز الظهير الأيمن في التقسيمة التي أقيمت اليوم على هامش المران ضمن الفريق الأساسي، كما أشرك رامي ربيعة في الفريق الاحتياطي.

تشير الدلائل إلى أن بيكهام هو الأقرب للمشاركة في مباراة وادي دجلة حال تأكد غياب محمد هاني، لأنه شارك في مركز الظهير الأيمن قبل ذلك في مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجير في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الجمعة على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الخامس من مسابقة الدوري الممتاز.

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