رسميا.. محمد خيري مديرا فنيا بقطاع ناشئين نادي المنيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
سالم خليل
قرر مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، تعيين الدكتور محمد خيري، مديرا فنيا بقطاع الناشئين نادي المنيا.

واعرب محمد خيري عن سعادته بتوليه هذا المنصب، مشيرا إلى أن نادي المنيا من الأندية الكبيره العريقه ،موضحا بأنه سيبذل قصاري جهده مع قطاع الناشئين بنادي المنيا.

وسبق لمحمد خيري بأنه تولي القياده الفنيه لفرق مركز شباب القيس، ومركز شباب البرجايه، ونادي سمالوط، ونادي مغاغه، إلي جانب أنه كان المشرف العام على برنامج You Are the Star لإكتشاف المواهب بمحافظه المنيا.

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