بعد تعرض ابنه يسرا اللوزي للتنمر منى ممدوح :" برافو عليكي"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

دعمت الفنانة منى ممدوح صديقتها الفنانة يسرا اللوزي بعدما تعرضت ابنتها الصماء للتنمر من أحد متابعيها ووصفها 'بأم الطرشة'.

وتضامنت منى ممدوح مع يسرا اللوزي ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وكتبت : والله برافو عليكي وفعلا لخصتي كلامي وكلام ناس كتير ، أحسنتي واللي مش محترم هنخليه يحترم نفسه غصب عنه.

وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين بعد نشرها صور من كواليس حلقتها مع منى الشاذلي وكتب: "ماشي يا أم الطرشة"، لترد عليه:" شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

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