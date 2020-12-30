رسمياً.. مانشستر سيتي يستأنف تدريباته
أعلن نادي مانشستر سيتي، رسمياً، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن إستئناف تدريباته الجماعية، وذلك بعد الفحوصات التي خضع لها الفريق في الساعات الماضية.
وقال النادي في بيانه الرسمي:" يمكن لمانشستر سيتي تأكيد
استئناف تدريب الفريق الأول في أكاديمية السيتي لكرة القدم بعد ظهر اليوم ".
وأضاف:" خضع كامل الفريق للاختبار أمس ، ولم تكشف النتائج
حتى الآن عن أي حالات إيجابية جديدة، وتظل السلامة على رأس أولوياتنا، وسيواصل النادي
المضي قدمًا بحذر شديد".
وأكمل:"خضعت مباني تدريب الفريق الأول إلى تنظيف عميق خلال الـ 48 ساعة الماضية، وستظل غالبية هذه المرافق مغلقة ، مع استئناف العمليات الأساسية فقط حول التدريب".
واتم:" سيخضع الفريق لإختبارات في الأيام المقبلة ، وستُعلم نتائجها
وتملي الخطوات التالية، ولا يزال الجميع في مانشستر سيتي يتمنون الشفاء العاجل لجميع
زملائنا الذين بقوا في عزلة ذاتية بعد اختباراتهم الإيجابية".
يذكر أن هناك 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا في مانشستر سيتي،
علماً أن مباراة الفريق أمام إيفرتون، التي كان من المقرر أن تقام يوم الإثنين قد تأجلت.