رسمياً.. مانشستر سيتي يستأنف تدريباته

أ علن نادي مانشستر سيتي، رسمياً، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن إستئناف تدريباته الجماعية، وذلك بعد الفحوصات التي خضع لها الفريق في الساعات الماضية.

وقال النادي في بيانه الرسمي:" يمكن لمانشستر سيتي تأكيد استئناف تدريب الفريق الأول في أكاديمية السيتي لكرة القدم بعد ظهر اليوم ".

وأضاف:" خضع كامل الفريق للاختبار أمس ، ولم تكشف النتائج حتى الآن عن أي حالات إيجابية جديدة، وتظل السلامة على رأس أولوياتنا، وسيواصل النادي المضي قدمًا بحذر شديد".

وأكمل:"خضعت مباني تدريب الفريق الأول إلى تنظيف عميق خلال الـ 48 ساعة الماضية، وستظل غالبية هذه المرافق مغلقة ، مع استئناف العمليات الأساسية فقط حول التدريب".

واتم:" سيخضع الفريق لإختبارات في الأيام المقبلة ، وستُعلم نتائجها وتملي الخطوات التالية، ولا يزال الجميع في مانشستر سيتي يتمنون الشفاء العاجل لجميع زملائنا الذين بقوا في عزلة ذاتية بعد اختباراتهم الإيجابية".

يذكر أن هناك 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا في مانشستر سيتي، علماً أن مباراة الفريق أمام إيفرتون، التي كان من المقرر أن تقام يوم الإثنين قد تأجلت.