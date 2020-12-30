وزيرة التجارة والصناعة: حجم صادرات مصر ارتفع رغم جائحة كورونا

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توقعت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تتخطى صادرات مصر حاجز الـ25 مليار دولار نهاية 2020.



وأشارت "جامع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إلى أن حجم صادرات مصر ارتفع خلال العام الحالي رغم ظروف جائحة كورونا.



وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: "نتبع الإجراءات الاحترازية في عمليات التجارة والتصدير ونسعى لتحقيق المزيد من الفائض الاستراتيجي"، مستكملة: "تطوير وتحديث الصناعة الوطنية هدفنا لتحقيق معدلات تصدير مرتفعة تنافس دول العالم".

