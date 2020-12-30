حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة بمحيط منطقة المجزر

من محيط مربعات مساكن المجزر والمحمودية، وذلك فى أطار الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، حرصا على توفير بيئه نظيفيه صحية وآمنه للمواطنين.



فى ضوء تكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن رفع كفاءة النظافة بالشارع الدقهلاوى ذلك بإطلاق عدد من حملات النظافة المكبرة لرفع كافة التراكمات بالمنطقة المركزية بمحافظة الدقهلية.

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب اليوم الأربعاء حملة مكبرة أستهدفت رفع كفاءة النظافة بمنطقة المجزر.قاد الحملة محمد انور نائب رئيس حى غرب، ومحمد الغضبان مدير النظافة، حيث تم الدفع بالمعدات وتم كنس ورفع الاتربة وتجمعات القمامة