مي عز الدين تكشف لـ"الفجر الفني" عن كواليس "خيط حرير" وكيف استقبلت رد فعل الجمهور

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أعربت الفنانة مي عز الدين عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول مسلسلها "خيط حرير" ، وكشفت عن رأيها في العرض الحصري من المسلسل.





وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت مي :" ردود الأفعال كانت جميلة كثيراً، وسعدت بها، وقالوا أن الفكرة كانت قريبة منهم كثيراً، وإنهم يرون المشاكل التي توجد في المسلسل حدثت معهم في الحياة، فليس شرط مثل خطي أنا ، فممكت مثل أي خط آخر في المسلسل " .





أما عن رأيها في العرض الحصري للمسلسل فقالت :" العرض الحصري لا يضر المسلسل بشرط أن يكون له دعاية جيدة، وأن يكون على قناة قوية، ففي هذه الحالة ينجح ويراه الناس" .





مسلسل"خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، سوسن بدر، مي سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوى، حازم سمير، وهو من إخراج إبراهيم فخر.