مي عز الدين تكشف لـ"الفجر الفني" عن كواليس "خيط حرير" وكيف استقبلت رد فعل الجمهور

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي


أعربت الفنانة مي عز الدين عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول مسلسلها "خيط حرير" ، وكشفت عن رأيها في العرض الحصري من المسلسل.


وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت مي :" ردود الأفعال كانت جميلة كثيراً، وسعدت بها، وقالوا أن الفكرة كانت قريبة منهم كثيراً، وإنهم يرون المشاكل التي توجد في المسلسل حدثت معهم في الحياة، فليس شرط مثل خطي أنا ، فممكت مثل أي خط آخر في المسلسل " .


أما عن رأيها في العرض الحصري للمسلسل فقالت :" العرض الحصري لا يضر المسلسل بشرط أن يكون له دعاية جيدة، وأن يكون على قناة قوية، ففي هذه الحالة ينجح ويراه الناس" .


مسلسل"خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، سوسن بدر، مي سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوى، حازم سمير، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة

منذ 19 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

"المالية": هؤلاء سيطبق عليهم الضريبة العقارية (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ يوم

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني أمام دجلة

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

06:19 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»