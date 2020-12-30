إبراهيم عيسى تعليقًا على ارتفاع أرقام إصابات كورونا: "إني أغرق" (فيديو)

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قال الإعلامي، إبراهيم عيسى، إنه لا صوت يعلو فوق الحديث عن وباء فيروس كورونا واللقاح في خضم الموجة الثانية.



وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "ارتفاع إصابات كورونا تذكرنا بأغنية إني أغرق أغرق، وأتنفس تحت الماء".



وتابع "مشهد كورونا في العالم كله ما بين الأمل والرجاء والفزع والخوف، كأننا في رحلة مد وجذب ما بين الوضع الوبائي والأمل بعد ظهور اللقاح".



وأشار إلى أن القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية هم أكثر المحافظات إصابات بفيروس كورونا، موضحًا أنه ليس مستغربًا لأن الفيروس عادة ما ينتشر في المدن أكثر من الريف بسبب الزحام.



ونفى ما تردد عن تعمد الحكومة إخفاء الأعداد الحقيقية لإصابات الفيروس، مستطردَا "الموضوع أكبر من أن أي حد يخفي أرقامه، ولكن طبيعة المرض هي التي تجعل الأرقام ليست في مصر كلها بل في العالم كله غير دقيقة".



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و7520 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.